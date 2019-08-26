بسبب أردوغان .. استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:40 صباحاً - كشفت وسائل إعلام تركية مساء أمس الأحد عن استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي بينهم مسئولون عن نقاط المراقبة في إدلب بشمال سوريا احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان التي صدرت مؤخرا .
حيث انتقد الجنرالات قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش .. وأن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية .
ووفقا ل ” سكاي نيوز ” فإن مجلس الشورى العسكري قد انعقد في مطلع شهر أغسطس الجاري لبحث أمر الترقيات وصادق أردوغان على قراراته قبل أيام .
إلا أن الترقيات والإقالات التي أقرها المجلس لم تعجب هؤلاء الجنرالات مما دفعهم إلى تقديم الاستقالة .
والجنرالات الخمسة هم ” أحمد آرجان تشوبارجي ” المسؤول عن ملف نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية ومساعده .. بالإضافة لثلاثة آخرين من بينهم ” عمر فاروق بوزدمير ” و” رجب بوزدمير ” وكلاهما يقودان قوات برية خلال العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش التركي ضد مقاتلي حزب ” العمال الكردستاني ” في جنوب شرقي البلاد .
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