كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:40 صباحاً - انتشر خلال اليويمن الماضيين خبرا حول إلقاء القبض على الفنان المصري ” خالد أبو النجا ” في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة حيازة وتعاطي الهيروين في سيارته ومعه صديق من كوبا بدون ملابس في طريق بعيد عن المدينة .
ليخرج خالد أبو النجا عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” نافيا هذا الخبر ومؤكدا على إنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية وسيقوم برفع قضية تشهير على هؤلاء الأشخاص الذين يفبركون هذه الأخبار الكاذبة .
وقال أبو النجا في تغريدته : ” يتم حاليا تتبع مصدر هذا الخبر بعد رصده إلكترونيا لرفع قضية تشهير على هذا أو هؤلاء الأشخاص وراء هذه الإشاعات المفبركة .. لن تفلتوا من العقاب وكفايةعك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد أبو النجا يوضح حقيقة إلقاء القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات مع صديقه ” العاري ” في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.