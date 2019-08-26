شاهدوا.. ظهور محمد رمضان نصف عار وسوء تنظيم حفله يعرضانه لانتقادات

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:40 صباحاً - تعرض الفنان المصري ​محمد رمضان​ للعديد من الانتقادات خصوصاً من جمهوره الذين استاء عدد منهم مما اعتبروه سوء تنظيم في حفله، حيث تدافع عدد كبير من الحضور المتواجد في الحفل الذي أحياه ليلة الجمعة الماضية والذي احتشد فيه ما يقارب الـ150 ألفاً https://cdn00.vidyomani.com/c/8/8/3/accbq2zeogp6/index.htmlكما اشتكوا من قيام حراسه بتفريق الذين صعدوا إلى المسرح لأخذ صور معه بالقوة ما أدى إلى توقفه عن الغناء لمرات عديدة فضلاً عن أن معظم الفقرات كانت “بلاي باك” وأن الحفل كان عبارة عن استعراض، إضافة الى انه لا يمكن اعتباره الاقوى لأن حفلات الفنان المصري عمرو دياب وأيضا حكيم كانت الأكبر والأضخم ولا يمكن مقارنتهما لناحية العدد والتنظيم مع حفل رمضان، https://cdn00.vidyomani.com/c/8/8/4/ircjej4jznxd/index.htmlكما أن ظهوره بقميص أسود شفاف وما يشبه الروب على صدر عار ثم ظهوره بشراشيب ذهبية فقط لم تغط صدره، أدخلاه في مأزق حيث كان تعهد بالالتزام بشروط النقابة التي منحته ترخيصاً لإقامة الحفل وهي احترام الآداب العامة وعدم الظهور نصف عار الأمر الذي لم ينفذه رمضان،فجاءت إطلالاته تبرز تفاصيل جسمه.