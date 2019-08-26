أسرة صابر الرباعي تدعمه في كواليس حفله بمهرجان قرطاج.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليا مهرجان قرطاج، وسط حضور جماهيري كثيف.

أسرة الفنان التونسي حرصت على الحضور معه لدعمه، حيث حضرت زوجته إخلاص وابنيهما، كما حضرت والدته.

صابر نشر مقطع فيديو مع أسرته في كواليس حفله من غرفته الخاصة، وذلك على حسابه الخاص على “انستجرام”، وعلق قائلا: ” من الغرفة الخاصة مع العائلة”.

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الفنان التونسي نشر صور من الحفل أيضا، وقال: “شكرا من القلب إلى كل الذين ساهموا في نجاح جولتي الفنية في تونس صيف 2019 وخاصة اختتام مهرجان قرطاج الدولي الذي كان بمثابة حلم من الأحلام وتحدي جديد تحقق أمام هذا الجمهور الرائع ، شكرا من القلب لرفقاء النجاح فرقتي الموسيقية بكل عناصرها التونسية والأجنبية بقيادة أخي و صديقي المايسترو قيس المليتي”.

وأضاف: “شكرا للإدارة التقنية بقيادة الغالي جمال بوبكر وكل العاملين في شركة AVPROD، والهندسة الصوتية بقيادة نصر الدين الحداد وكامل الفريق المساعد له، يسرى المسعودي، محمد، سامح، كذلك الشكر لشركة Peaksource بإشراف السيد حليم الطرابلسي و شركة dixversion بإشراف السيدة علياء بوزيد ، شكرا لإدارة السوشل ميديا Fadlo Ailabouni دون أن أنسى إدارة أعمالي و رفيق دربي علي المولى و إدارة مكتبي في تونس عبد القادر عمار، عبد الستار الهميسي ، أحمد عبد الناظر .

واختتم كلامه بقوله: “وأخيرا لعائلتي الكبيرة والصغيرة على صبرهم و دعمهم الكبير. دمتم لي و وفقني و إياكم لمزيد من النجاح والتألق”.