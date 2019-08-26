اسلي أنفر في زيارة لعائلة حبيبها.. هل هناك خطط لزواجهما قريباً؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية اسلي أنفر في أحدث ظهور لها مع حبيبها، الفنان مراد بوز في منطقة تورغوتْريس بمدينة بودروم.

اسلي كانت في زيارة لأسرة بوز التي تقضي أجازتها الصيفية هناك، حيث بدت الفنانة بطلّة كاجول عفوية، وفي الوقت الذي ابتسم الحبيبان للمصورين لحظة اكتشافهما لفلاشات الكاميرات، رفضا الإجابة على أسئلة الصحفيين عما إذا كانت هذه الزيارة لحديث عائلي حول خطط الحبيبن للزواج قريباً.

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يُذكر أن اسلي أنفر التي سبق وتزوجت من النجم التركي بيركان صوكولو، بدأت قصة حبها مع مراد بوز منذ ثلاث سنوات، وذلك في كواليس تصوير فيلم «أخي أنا»، الذي شارك النجمان في بطولته أمام النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وقد انفصل الحبيبان لأكثر من مرة دون الكشف عن أسباب خلافهما، إلا أن المياة سريعاً ما تعود لمجاريها بين الحبيبين.

من ناحية أخرى، تألقت اسلي أنفر خلال الموسم الدرامي الماضي بمسلسل «عروس إسطنبول» على مدى جزأين، وذلك أمام النجم التركي أوزجان دينيز.