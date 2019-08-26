مفاجآت جميلة بانتظار جمهور بلقيس.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة بلقيس فتحي عن مفاجآت فنيّة عدّة ستفرج عنها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أشارت بلقيس إلى أن “سبتمبر” سيكون “شهر المفاجأت الفنية الجميلة” بحسب قولها.

وأضافت بلقيس أنها عملت طيلة الفترة الماضية وبذلت مجهودًا كبيرًا من أجل المفاجآت التي تحدّثت عنها فكتبت: “سبتمبر شهر المفاجآت الفنية الجميلة بإذن الله اشتغلت الصيف كله على الموسم القادم بجد واجتهاد ووضعت قلبي في كل شيء.فيه حب كبير وطاقة إيجابية كبيرة بالطريق ان شاء الله”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال بلقيس الفنية كانت أغنية “لا تعليق” التي طرحتها في شهر تموز/يوليو الماضي، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم ومكس وماستر طيف عادل.