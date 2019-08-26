ماجد المهندس يحقق مليون مشاهدة في يومين

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق الفيديو الخاص بأغنية “سجيت مع نفسي” للنجم ماجد المهندس أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب” للفيديوهات.
الأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي المشيري في تعاون جديد يجمعه مع ماجد المهندس، وهي من ألحان عصام كامل وتوزيع المايسترو سيروس، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق حسن مدير أعمال المهندس.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس أعدّ فيديو خاص للأغنية انطلق عرضه خلال الساعات الماضية عبر قناته الشخصية على موقع “يوتيوب” الشهير.
لمشاهدة فيديو أغنية “سجيت مع نفسي”:
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