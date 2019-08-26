بفيديو حصري.. نادر الأتات يكشف عن كواليس أغنية الموسم “ونطرتك”

متابعة بتجـــــــــرد: يحصد النجم اللبناني نادر الأتات نجاح أغنيته الجديدة “ونطرتك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات العربية.

وكشف الأتات عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن كواليس مرحلة تحضير وتسجيل الأغنية، حيث نشر فيديو يظهر فيه داخل استوديو التسجيل برفقة الفنان سليم عساف والموزع الموسيقي عمر صباغ.

ويُغني نادر الأتات في الفيديو أغنية “حلا حلا” التي أطلقها سليم عساف منذ أشهر، فيشاركه الأخير الغناء، ولكن بكلمات جديدة يُلمح فيها إلى أغنية “ونطرتك” التي وصفها بالرائعة. وكتب نادر في تعليقه على الفيديو: “هيك كانت أجوائنا بالاستوديو بفترة تحضير ونطرتك”.

وتحقق أغنية “ونطرتك” نجاحًا باهرًا منذ إطلاقها، حيث تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية، وقد حقق الكليب الخاص بها ما يقارب المليون ونصف المليون مشاهدة في وقت قياسي عبر “يوتيوب”.

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تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات قد أطلق أخيرًا تحدّي “رقصة ونطرتك” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ويشهد تفاعلًا ملحوظًا من متابعيه.

أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.

لمشاهدة كليب أغنية “ونطرتك”: