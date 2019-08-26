بعد نجاح “ثلاث دقات”.. أبو يطرح أغنيته الجديدة “عيش يا قلبي”

متابعة بتجــــــــرد: طرح الفنان المصري أبو أغنية جديدة بعنوان “عيش يا قلبي” على طريقة الفيديو الكليب، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”. الكليب صوّره أبو في الجنوب اللبناني مع الممثل القدير رفيق علي أحمد والممثلة اللبنانية الجميلة فاليري أبو شقرا تحت إدارة المخرج فادي حداد. وأغنية “عيش يا قلبي” باللهجة المصرية، من كلمات محمد سرحان وأبو، ألحان وتوزيع مينو وتناسب أجواء الصيف والسهرات الشبابية. Advertisements الجدير ذكره أن آبو اشتهر بأغنية “ثلاث دقات” التي طرحها منذ سنتين تقريبًا بمشاركة الفنانة المصرية القديرة يسرا، بالتزامن مع فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي” وحققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي حتى أن انتشارها وصل إلى عدد من البلدان الأجنبية. لمشاهدة فيديو كليب “عيش يا قلبي”:

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