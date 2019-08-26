بـ108 آلاف إسترليني.. هنا احتفلت ميغان ماركل بيوم ميلادها الـ38

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، صوراً مذهلة من داخل الفيلا التي استأجرها كل من الأمير “هاري” وزوجته دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، للاحتفال بيوم ميلادها الـ38 هذا العام، في جزيرة إيبثا الإسبانية.

وتقول الصحيفة، إن ميغان ماركل قد احتفلت بيوم ميلادها في فيلا يبلغ سعر استئجارها 108 آلاف جنيه إسترليني إسبوعياً، حيث قضيا 6 أيام، وهي أول عطلة لهما مع الصغير “آرشي”، ومن المفترض أن تحتفل ميغان بيوم ميلادها في 4 أغسطس من كل عام، ولكن يبدو أنه تم تأجيل الاحتفال.

وتتكون الفيلا المذهلة من 7 غرف وحمام سباحة يصل طوله إلى 50 مترا، وصالة رياضية وسيارة رينج روفر، مع سائق وحارس شخصي، وقد استأجرا طباخا خاصا من أجل الرحلة التي استمتعوا فيها بأشعة الشمس.

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وكان كل من هاري وميغان قد تلقيا نقدا كبيرا بسبب الإسراف في الإنفاق حيث وصفا بالمنافقين عندما استأجرا طائرة خاصة من طراز سيسنا ذات 12 مقعداً تتكلف أكثر من 20 ألف جنية إسترليني، في حين كان هاري قد ألقى خطاباً حول مخاطر تغير المناخ قبلها.

وبحسب المنتقدين يحتاج العالم إلى زراعة 1400 شجرة في 10 سنوات لتعويض الأضرار التي تسببها الرحلات الجوية الخاصة للدوق والدوقة على مدار عامين، حيث خلقت رحلتهم إلى نيس سبعة أضعاف انبعاثات الكربون التي تبعثها الطائرات التجارية الأقل تكلفة.