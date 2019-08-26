وعد تتعرض لهجوم مرعب في لندن

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور للفنانة وعد، تتحدث من خلاله عن محاولة اقتحام غرفتها بأحد الفنادق الكبرى في لندن، من أحد الأشخاص الذي ثبت بعد ذلك أنه كان مخمورًا.

وظهرت وعد في المقطع وهي مازالت في مرحلة استجماع قواها من جديد بعد الصدمة، وقالت: “استيقظت على صوت شخص إنجليزي يحاول اقتحام غرفتي بالفندق، وشعرت بالخوف وذهبت إلى الحمام الخاص بالغرفة لأنني شعرت أنه سيقوم بتكسير باب الغرفة”.

وأضافت: “اتصلت بأمن الفندق وأثبت أنه شخص في حالة سكر ويعتقد أن هذه غرفته، ويصمم أنني من اقتحمت غرفته”.

يشار إلى أن وعد تقضي حاليًا إجازة الصيف بمدينة لندن، وشاركت جمهورها ومحبيها طوال الأيام الماضية الكثير من الصور والمقاطع خلال تواجدها بالإجازة.