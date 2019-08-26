نادين نجيم وقصي خولي معا في رمضان للمرة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المنتج اللبناني صادق الصباح عن عمل درامي جديد سيجمع النجمة نادين نجيم مع النجم قصي خولي خلال شهر رمضان 2020، دون الكشف عن تفاصيل العمل أو حتى عنوانه.

وكتب الصباح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يعقد فريق عمل صباح إخوان حاليا جلسات مكثفة لاستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية.. وستجمع الشركة مرة جديدة النجمة نادين نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر، ولأن الحفاظ على النجاح مسؤولية كبيرة نعدكم ببذل قصار جهدنا لتقديم ما هو مميز وهادف بإذن الله".

ويأتي العمل الدرامي الجديد استكمالا للنجاح الذي حققه النجمان في رمضان 2019 من خلال مسلسل "خمسة ونص"، الذي شارك فيه نخبة من نجوم الفن اللبناني والسوري على غرار معتصم النهار ورفيق علي أحمد وسينتيا صموئيل.

وكان المنتج اللبناني صادق الصباح قد أعلن في تصريحات إعلامية سابقة أن نادين نجيم وقصي خولي وتيم الحسن أكثر النجوم المطلوبين في الدراما الرمضانية في الفترة الحالية.