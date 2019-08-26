"أنجيل هاز فولن" يتصدر إيرادات السينما بـ21 مليون دولار

تصدر فيلم الحركة والإثارة "أنجيل هاز فولن" إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق ما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.

وبلغت إيرادات الفيلم، الذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر ومورجان فريمان، وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، 21.25 مليون دولار.

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وتراجع إلى المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا "جود بويز"، الذي يشارك في بطولته الأطفال جاكوب تريمبلاي وكيث إل ويليامز وبرادي نون، مسجلاً إيرادات بلغت 11.75 مليون دولار.

وفي المركز الـ3 جاء فيلم الدراما "أوفركمر"، الذي يشارك في بطولته أليكس كندريك وشاري ويدمان وبريسيلا شيرر، محققاً إيرادات بلغت 2.8 مليون دولار.

وحل فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "ذا ليون كينج" (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، في المرتبة الـ4، محققاً إيرادات بلغت 8.15 مليون دولار.

وجاء في المركز الـ5 فيلم "فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو"، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس إلبا وهيلين ميرين، محققاً إيرادات بلغت 8.15 مليون دولار.