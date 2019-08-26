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هشام لاشينالإثنين 2019/8/26 10:36 ص بتوقيت أبوظبي
ملصق حفل تامر والجيبسي كينجز
يحتفل الفنان تامر حسني، الجمعة المقبل، بمرور 15 عاما على الغناء وصدور أول ألبوم كامل بمفرده، بإقامة حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة الفريق الإسباني الشهير "جيبسي كينجز".
ونشر تامر حسني الملصق الخاص الذي يجمعه بالفريق الإسباني، معلقا بأنه سيكون هناك غناء وعزف مشترك بينهما بعد تقديم كل منهما فقرته الخاصة.
تامر نشر أيضا فيديو يجمعه بالفريق عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، وعلق عليه قائلا: "جيبسي كينجز، أحبكم جداً منذ صغري، ولم أكن أحلم أن التقط مجرد صورة معكم، لكن تمر الأيام وتقومون بغناء (بنت الإيه) إحدى أغنياتي؛ لذا أنا فخور بمشاركتكم احتفال الـ١٥ سنة في حفل ٣٠ أغسطس بالعلمين. هتنوروا مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "جيبسي كينجز" يشارك تامر حسني الاحتفال بـ15 سنة غناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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