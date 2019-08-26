بالصور – “الكحلي” يجمع بين نانسي عجرم وكارلا حداد

اطلت منذ ايام النجمة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم على جمهورها العماني في حفل اقيم ضمن مهرجان صلالة السياحي، حيث احتشد آلاف العمانيين من جمهور نانسي لمشاركتها اجمل اغنياتها في اجواء مميزة.

وكالعادة، خطفت نانسي الانظار بأزيائها الأنيقة، حيث اختارت فستانًا باللون الكحلي مع مع فتحة طويلة تبدأ من أعلى الأرداف وحتى نهاية الساق، كما ان مكياجها كان ناعمًا وملفتًا وتسريحة شعرها بسيطة تتلاءم مع موديل الفستان.

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وفي جولة لموقع “الخليج 365” على حسابات النجوم ومقدمي البرامج، لفتنا ارتداء كارلا حداد الفستان عينه قبل اسابيع، وذلك خلال تقديمها حفلاً فنيًا للنجم وائل كفوري في لندن.

وكما نانسي كذلك كارلا فقد خطفت الانظار باطلالتها حيث ظهر الفستان عليها في غاية الاناقة، اذ سحرت الحضور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين غمروها بتعليقات تظهر اعجابهم الشديد باطلالتها الملفتة.

اشارة الى انها ليست المرة الاولى التي تصادف ان ترتدي شخصيتان معروفتان الفستان ذاته، وهو ليس بالامر المعيب او المحرج، بل دلالة على جمال الفستان واناقته وانه يتناسب مع حفلات ومناسبات مميزة.