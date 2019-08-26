“هيدا الحكي” مفاجأة ديانا كرزون لجمهورها

تستعد سوبرستار العرب ديانا كرزون لاطلاق عمل غنائي جديد بعنوان “هيدا الحكي” باللهجة اللبنانية، ليكون هذا العمل بداية لتعاون جديد جمع “كرزون” بالشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة .

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وقامت سوبرستار العرب ديانا كرزون بتسجيل العمل في استوديوهات عمر الصباغ في بيروت خلال الايام الماضية، على ان يتم اطلاق العمل “هيدا الحكي” مع بداية شهر ايلول المقبل، بعد الانتهاء من كافة الامور الفنية بشكل نهائي، ويعتبر العمل الجديد “هيدا الحكي” من الاعمال الغنائية الشبابية المميزة، وكانت الفنانة ديانا كرزون نشرت صورة لها وبرفقتها الملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ.

يذكر ان ديانا كرزون احتفلت مؤخرا بحصد المليون الاول لأخر اعمالها الغنائية “فرحتنا الليلة” على القناة الرسمية اليوتيوب، وهو من الاعمال الغنائية المميزة لكونه يغنى بالأفراح ، محققًا انتشارًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.