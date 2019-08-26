شارع سّري يحتضن نجوم هوليوود وقصور بأسعار خيالية وحراسات أمنية مشددة

في واحد من أكثر شوارع العالم خصوصية وسرية، تعيش مجموعة من كبار النجوم في منازل وقصور فخمة تحرسها من الخارج دوريات شرطية مكثفة على مدار الساعة، ويقع هذا الشارع الشديد التميز في مدينة بيفرلي هيلز التابعة لمقاطعة لوس أنجلوس.

ومن بين 33 عقارًا في ذلك الشارع، هناك 11 منها مملوكة لبعض من كبار النجوم والنجمات مثل أديل، وكاتي بيري، وجينفر لورانس، ونيكول كيدمان، وكيث ايربان، وكاميرون دياز، وأشتون كوتشر، ونيكول ريتشي، وبينيلوب كروز، وهو ما يمنح ذلك الشارع حالة من التميز والاختلاف دونًا عن غيره من الأحياء السكنية المجاورة.

فتوم كروز يعيش إلى جوار أديل التي تعيش بدورها إلى جوار ريتشي الذي يقيم في الجهة المقابلة للنجمة زوي سالدانا وهي تجاور لورانس القريبة من كوتشر.

ومن فرط ارتباط النجمتين أديل وكاتي بيري بذلك الشارع، فقد تملكت هناك كل واحدة منهما عقارين وأنفقتا على تلك العقارات الأربعة ما يقرب من 50 مليون دولار.

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كما سبق للنجمين؛ بينيلوب كروز وخافيير بارديم أن اشتريا قصرًا هناك عام 2010 مقابل 3.3 مليون دولار، كما اشترى هناك في العام نفسه النجمان كاميرون دياز وبينجي مادن قصرًا فخمًا تم تصميمه على الطراز الانجليزي مقابل 9.3 مليون دولار.

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ويعيش هناك أيضًا النجمان جويل مادن ونيكول ريتشي في قصر فخم اشترياه عام 2015 بـ6.7 مليون دولار، وسبق للنجمين نيكول كيدمان وكيث ايربان أن اشتريا هناك قصرًا فخمًا عام 2008 مقابل 4.7 مليون دولار.

واشترت هناك أيضًا النجمة كاتي بيري قصرًا فخمًا مؤلفًا من 6 غرف نوم مقابل 19 مليون دولار، ثم اشترت قصرًا آخر بعدها بعام ونصف العام مقابل 7.5 مليون دولار في الناحية الأخرى.

أما النجم أشتون كوتشر فقد اشترى وزوجته ميلا كونيس هناك قصرًا كبيرًا تم تصميمه على الطراز الأوروبي مقابل 10.2 مليون دولار في مايو عام 2014، كما اشترت الممثلة الشهيرة زوي سالدانا قصرًا مميزًا يتألف من 6 غرف نوم مقابل 8.7 مليون دولار.

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