شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحهما فى أكثر من أغنية.. رامى جمال يجدد تعاونه مع أحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامى جمال فى ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بعد أن قدم معه أغنيات هما "أوعدينى"، "اتفضل امشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت"وغيرها، والتى حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا وقت طرحها.

وقال الموزع أحمد إبراهيم لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون مع المطرب رامى جمال في ألبومه الجديد من خلال عدد من الأغنيات، وهو الألبوم الذي بدأ في تحضيراته منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن ينتهى من تسجيل أغنياته الفترة المقبلة.

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم، مثل شيرين عبد الوهاب، التى تعاون معها فى: "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة"، كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"،، وقدم أغانى مميزة مع نانسى عجرم، هيثم شاكر في البومه الجديد، وأغنية مهموم مع الكينج محمد منير.