بصحبة راندا البحيري.. إيهاب فهمي يبدأ تصوير "موشا" في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان إيهاب فهمي، إنه سيبدأ تصوير أول مشاهده في فيلمه الجديد "موشا"، شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف فهمي لـ"الخليج 365"، أن الفيلم تجربة عالمية، من إخراج محمود محمود وإنتاج سامح حلمي، وهما شابين مصريين مقيمين في دبي، مشيرًا إلى أن أولى مراحل التصوير ستكون هناك، وسيتم تصوير أغلب مشاهد العمل ما بين دبي والأردن.

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وتابع: "سيشاركني البطولة من مصر الفنانة راندا البحيري، ومن فلسطين كامل الباشا، بالإضافة إلى ممثلين من أمريكا والبرازيل، وأفغانستان، ومجموعة من الفنانين العرب".

وأضاف أنه سيخوض بهذا الفيلم أول تجربة عالمية له في التمثيل، موضحًا أنه "سيكون فيلم مهم على جميع المستويات، ويقدم خلاله شخصية جديدة عليه ودور مركب ويحمل الكثير من الصعوبات".

ويؤدي فهمي حاليًا بطولة مسرحية "سيرة حب"، التي تعرض ضمن المهرجان القومي للمسرح.