رشا سامي العدل لـ"الخليج 365": ثقافة المسرح عادت من جديد للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة رشا سامي العدل، إن مسرحية "سيرة حب" من الأعمال المحترمة التي تقدم للجمهور، مضيفة أنها تشجع كل أسرة مصرية لمشاهدة العرض الذي يعرض قصة حياة الملحن الراحل بليغ حمدي.

وأضافت رشا لـ"الخليج 365"، أنها تجسد في العمل شخصية عائشة "أش أش" ابنة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وهي مسرحية غنائية استعراضية: "أتمنى أن تحصد المسرحية جوائز المهرجان القومي للمسرح تكليلاً للمجهود المبذول فيها من فريق العمل والفنانين".

وتابعت: "سعيدة بالإقبال الكبير من الجمهور على مشاهدة الأعمال المسرحية، فجمهور المسرح ذواق ويتجاوب معنا فيما نقدم من مشاهد طوال المسرحية دون الشعور بأي ملل، والناس عادت إليها ثقافة المسرح من جديد، وبدأت تنزل المسارح لمشاهدة ما يقدم بها، وكان زمان الناس بتحضر للمسرح بالملابس الرسمية للرجال، والنساء بفساتين السهرة، لكن الناس بدأت تحب المسرح وترجع تشاهد الأعمال بشكل جيد".

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ويشارك العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12.

والمسرحية بطولة إيهاب فهمي، ورحاب مطاوع، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، ورشا سامي العدل، وناصر عبدالحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وعماد عبدالمجيد، قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، وتأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم، إخراج دكتور عادل عبده.

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