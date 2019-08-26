بالصور: بعد انجابها طفلها الأول.. تصريح غريب من ليلى اسكندر عن زفافها بعد عامين

اثارت الفنانة ليلى اسكندر جدلا واسعا بين متابعيها على تطبيق انستغرام خلال احتفالها مع زوجها السعودي يعقوب الفرحان بيوم ميلادها.

واحتفلت الفنانة اللبنانية مع زوجها ومجموعة من اصدقائهم بيوم ميلادها، اذ فاجأها زوجها باقامة حفل لها بهذه المناسبة، وقد نشرت مجموعة من الصور وارفقتها بتعليق غريب قالت فيه: “يعقوب هذا العيد الثامن معك.. سنتين وسنقيم حفل زفافنا”، ما اثار استغراب متابعيها، لا سيما وانهما متزوجين قبل عدة سنوات ولديهما طفل صغير.

وعادت ليلى وشرحت لمتابعيها معنى عبارتها بهذا التوضيح “انا ويعقوب أول ما أحببنا بعضنا كنا نقول في حال وفقنا سوياً وأكملنا العشر سنوات عندئذ نقيم احتفالاً بزفافنا… واتفقنا على هذا الموضوع وانا احببت التحدي بيني وبينكم.. والى الان اتذكر انني كنت خائفة ومتمنية ان تصبح عشر سنوات ولكن لا زال أمامنا عامين ونحيي حفلاً وندعو كل الذين يحبوننا”.

وختمت كلامها متوجهة لزوجها بالقول: “أحبك حياتي والله يحفظك لي يا رفيق دربي وصديقي وحبيبي لتخلص الدني”.