10 عروض مسرحية في اليوم العاشر للمهرجان القومي لمسرح مصر

تستمر فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي لمسرح مصر بـرئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز، ويعرض في اليوم العاشر من أيام وليالي المهرجان 10 عرضا مسرحيًا، حيث تعرض في السادسة مساءا مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي في مركز الهناجر للفنون وفي الوقت نفسه تعرض مسرحية "سيرة الحب" اخراج

عادل عبده على مسرح البالون، وأيضا في نفس الوقت "السنافر" اخراج جمال ياقوت على مسرح متروبول و"صدى الصمت" اخراج عبد الباري سعد على مسرح قاعة زكي طليمات وأخيرا "سمكمكينو" اخراج رنا بركات على مسرح اوبرا ملك.

على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية تعرض مسرحية "العذراء والموت" في السابعة مساءا اخراج سما إبراهيم.

تعرض ثلاث مسرحيات في الساعة 8:30 أولها "طقوس الإشارات" للمخرج سامح الحضري على مسرح الجمهورية والعرض الثاني "من اجل الجنة" للمخرج أحمد الالفي على مسرح قاعة صلاح عبد الصبور وعرض الثالث "الحكاية روح" اخراج محمد متولي على مسرح الحديقة الدولية وأخيرا في الساعة 10 مساءً"سلطان الحرافيش" للمخرج السيد فجل على مسرح العائم الصغير.