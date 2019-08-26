بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع والدتها

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا استعادت من خلالها ذكرياتها مع والدتها.
وعلقت “ليلى”، على الصور بكلمات مؤثرة عبرت عن افتقادها واشتياقها الشديد لوالدتها، قائلة: “ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة.. وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك.. وأنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز”.
وأضافت: “صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم إنما مكانك لسه فاضي يا أمي.. وهيفضل فاضي ماحدش هايقدر يملاه وهفضل ادعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا.. ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا”.
وانهالت التعليقات بالدعاء لوالدتها بالرحمة، وشاركة الفنانة هند صبري قائلة: “الله يرحمها.. تعيشي وتفتكري”.
على الصعيد الفني، تنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد “التاريخ السري لكوثر”، الذي يشاركها البطولة فيه زينة، وهو تأليف وإخراج محمد أمين.
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