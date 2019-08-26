نادية الجندي تستمتع بعطلتها الصيفية بفستان شبابي قصير – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من الصور، خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، بإحدى المناطق الساحلية في مصر. وظهرت نادية بفستان مكشوف وقصير، وكوتشي أبيض، والتقطت الصور داخل “لانش”. وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، معبرين عن إعجابهم الشديد باللوك الشبابي للفنانة الكبيرة، ومتسائلين عن أعمالها الفنية القادمة. يذكر أن نادية الجندي تغيب عن الشاشات منذ فترة طويلة، حيث كان آخر مسلسلاتها هو “أسرار”، في عام 2015، وسبق أن أعلنت عودتها إلى السينما بفيلم من قصص المخابرات المصرية، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذه.

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