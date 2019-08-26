دينا الشربيني بإطلالة جريئة في حفل زوجها عمرو دياب في الساحل الشمالي

شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام"، بصور من حفل زفاف أحياه الفنان المصري عمرو دياب في الساحل الشمالي بحضور عدد من نجوم الفن.

وشارك في الحفل الفنانة دينا الشربيني، والتي أطلت بفستان أسود عاري البطن، وقام عمرو دياب بدعوتها للوقوف إلى جوار المنصة التي يغني عليها.

وقدم عمرو دياب أغنيته الجديد يوم تلات، وسط صيحات من المتواجدين، ونادى عمرو على دينا والتى صعدت معه على المسرح ورقصت مع العروسين ثم سرعان ما نزلت، وتواجد بحفل الزفاف عدد من الشخصيات العامة، ومنهم الفنان سمير غانم، ورجاء الجداوي، ولميس الحديدي، وبوسي شلبي، وحسن الرداد وزوجها الفنان حسن الرداد.

وتصدرت أغنية "يوم تلات"، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرح النجم عمرو دياب للأغنية وهي من ألبوم "أنا غير” المقرر طرحه قريبًا بالأسواق.

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وربط الجمهور بين الثلاث بنات وبين زوجات الفنان عمرو دياب، وذلك بين البيضاء والسمراء وذات الروح الجميلة، وحققت الأغنية نسبة نجاح كبيرة.

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