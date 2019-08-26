داليا مبارك تفتتح فعاليات "ليالي الطائف" باستايل يُشبه السندريلا

الرياض - لايف ستايل
افتتحت الفنانة السعودية داليا مبارك فعاليات "ليالي الطائف" في سوق عكاظ بحفل غنائي ضخم، بمشاركة الفنان السعودي عبادي الجوهر.
خطفت داليا أنظار الحضور بمجرد صعودها على المسرح بطلّة لافتة، ارتدت فيها فستانا أبيض منفوشا ذا تطريزات فضية براقة، مسدلة شعرها للخلف بتسريحة أنيقة، وهو الـ«لوك» الذي شبهها فيه محبيها بالسندريلا، حيث أشعلت الفنانة الشابة حماس الجمهور بباقة من أجمل أغانيها.
وفي تعليق على صور من أجواء الحفل، أعربت داليا عن سعادتها بنجاح السهرة، وشكرت كل القائمين على الحفل، حيث كتبت: «عدت اليوم بمشاركتي في احتفالات موسم الطائف في سوق عكاظ كل الشكر لجمهور الطائف الجميل، وكل الامتنان للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة معالي الأستاذ أحمد الخطيب ومجموعة MBC وكل القائمين على موسم الطائف ومهرجان سوق عكاظ على التنظيم الرائع والمجهود الجبار».
وطرحت داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان «درب المضيع» كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين، ناي وسام خصاف.
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