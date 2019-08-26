شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سعر سيارة صوفيا ريتشي "هدية" عيد ميلادها من سكوت ديسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن سكوت ديسيك يبذل كل جهده من أجل الحفاظ علي قصة حبه و علاقته بالنجمة و السوبر موديل صوفيا ريتشي ، و كانت آخر هذه الطرق هي تقديمه هدية باهظة الثمن لريتشي احتفالا بعيد ميلادها الـ 21 .

فبمجرد الاعلان أن نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك قدم سيارة فارهه لصوفيا ريتشي اثار الخبر الكثير من الجدل ، والسيارة هي " Aston Martin " و وصل سعرها الي 250 ألف دولار امريكي ، و ذلك حسب موقع " دايلي ميل " .

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هدية صوفيا ريتشي



هدية صوفيا ريتشي