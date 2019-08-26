شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانى من مسلسل "رمضان كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثاني من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عرض في عام 2017 وحقق نجاحاً جيداً بعد عرضه، حيث يعمل عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسية الذين ظهروا فى الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل فى موسم رمضان 2020.

ويلقى مسلسل "رمضان كريم"، الضوء على كثير من المشاكل الاجتماعية التى تواجه السواد الأعظم من الشعب، وخصوصًا ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وتمثل ذلك فى أكثر من مشهد كان بطله الفنان سيد رجب والفنانة ريهام عبد الغفور وسلوى عثمان، عندما ذهبا لشراء بعض الأجهزة الكهربائية من بعض المحلات، وفوجئا بوضع رقم أكبر من قيمة المنتج.

ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.