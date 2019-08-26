مروى تخوض تجربة مسرحية جديدة في "ع الداون لوود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة الاستعراضية اللبنانية مروى، خوض تجربة مسرحية جديدة مع المخرج حسام الدين صلاح، الذي قدمت معه العام الماضي مسرحية "حريم السلطانة".

وقالت مروى، في تدوينة عبر حسابها في "فيس بوك"، إنها سعيدة بهذه التجربة المسرحية الجديدة وبالتعاون مع مخرج كبير بقيمة حسام الدين صلاح، الذي وعدها بتقديمها بشكل مختلف.

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وأضافت أن المسرحية الجديدة تحمل اسم "ع الداونلود"، وهي مسرحية كوميدية تقدم من خلالها أكثر من تابلوه استعراضي إلى جانب العديد من المفاجآت.

وعادت مروى لاستئناف نشاطها الفني من جديد، عقب توقف شهرين لظروف شخصية.