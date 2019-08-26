ريم مصطفى أمام البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة ريم مصطفى صورًا جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، خلال إجازتها الصيفية. وظهرت ريم في الصور وهي ترتدي فستانًا أمام البحر. وكان آخر ظهور لريم كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي ينافس في دور العرض حاليًا، ويتصدر الإيراد اليومي للأفلام في شباك التذاكر.

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