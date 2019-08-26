فيديو| أحمد جمال يكشف عن أغنية "حاجة نادرة" من ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر المطرب أحمد جمال فيديو لأغنية "حاجة نادرة" من حفلته التي أحياها مؤخرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. وعلق جمال على الفيديو: "حصريًا.. أغنية جديدة من ألبومي الجاي". وأحيا المطرب أحمد جمال حفله، يوم السبت الماضي، وقدم عددًا كبيرًا من الأغنيات: "اضحكي، ليلة، على المزيكا، توكلنا على الله، النسيان، نشيد العاشقين، هوا يا هوا، حالة نادرة، تحيا مصر"، إلى جانب أغنية لوردة وأخرى لسيد مكاوي وثالثة لمحمد فوزي.

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