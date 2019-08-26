تراند اليوم : مخرج أشهر مشهد جمع بين عادل إمام وسعيد صالح يفجر مفاجأة مدوية عن كواليس تصويره...

كشف المخرج عمرو عرفة - مخرج فيلم زهايمر - مفاجأة عن المشهد الشهير الذي جمع بين النجمين عادل إمام وسعيد صالح وتسبب في بكاء كل من رآه تقريبا.

ونشر "عرفة" عبر صفحته بـ"تويتر" صورة للمشهد ، وعلق قائلا: "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي ".

وأضاف: "الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت".

