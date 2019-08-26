شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CW تضم ثلاثة ممثلين جدد إلى الموسم الثانى Legacies والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CW عن انضمام ثلاثة ممثلين جدد وهم بيانكا سانتوس، الكسيس دينشوف، وتوماس دوهرتي، إلى الموسم الثانى من مسلسل مصاصى الدماء والسحر والمغامرة Legacies، ومن المقرر بدء عرضه يوم 10 أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن تلعب سانتوس دور طالبة جديدة تدعى مايا، ذات طابع حاد في Mystic Falls High، ، وسيلعب دينشوف ساحرًا بريطانيًا يدعى البروفيسور فارديموس، أما عن دوهرتي فسيلعب دور مصاص دماء قديم جدًا بأفكار قديمة حول الطريقة التي تسير بها الأمور.



Bianca Santos

المسلسل مشتق من كلا المسلسلين "The Vampire Diaries و the Originals"، وهو مسلسل درامي خارق حول هوب ميكلسون، ابنه مصاص الدماء الأصلى كلاوس ميكلسون، التي تدرس في مدرسة سالفاتور الداخلية للشباب والموهوبين، وتضم المدرسة كيانات خارقة مختلفة من الطلاب مثل السحرة كـ ليزي وجوسي، الابنتان التوأمين لـ ألاريك سالتزمان.

المسلسل من بطولة مجموعة مختلفة منهم دانييل روز راسل، جوزيف مورجان، جيني بويد، كايلي براينت، مات ديفيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".