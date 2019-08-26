بيان سعودي اماراتي مشترك يستنكر حملات التشويه التي طالت الامارات بسبب احداث اليمن!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 05:51 صباحاً - صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً.
وأكد البيان استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.
وذكر البيان المشترك بين السعودية والإمارات أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيرا إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن.
وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.
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