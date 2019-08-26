عمرو اديب عن تهديد حسن نصرالله لاسرائيل: “حزب الله يأخذ لبنان رهينة”

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 05:51 صباحاً - علق الإعلامي المصري عمرو أديب على التهديد الاخير الذي أطلقه الأمين العام للحزب حسن نصرالله ضد اسرائيل مساء امس.

وقال “أديب”، خلال حلقة الامس من برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “MBC مصر”: “نصر الله هدد إسرائيل بالرد على جنودها في لبنان، مرة أخرى ياخذ حسن نصرالله لبنان رهينة، ويقرر رئيس فئة أو حزب دخول البلاد في حرب مثلما حدث في 2006”.

واعتبر عمرو اديب ان ما يجري هو حرب بالوكالة بين ايران وامريكا قائلا “اسرائيل ضربت مواقع للحشد الشعبي في العراق ثم ضربت مواقع حزب الله في سوريا ثم ضربت موقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية”.

كما ذكر عمرو اديب بتصريحات حسن نصرالله عام 2006 حين قال “لو كنت اعلم حجم الدمار الذي سيحدث ما كنت قد دخلت هذه الحرب”.