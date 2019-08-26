تشوه وجه كاتي برايس بعد عملية تجميل في تركيا

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 05:51 صباحاً - تشوّه وجه عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة كاتي برايس بعدما خضعت لعملية تجميلٍ في تركيا أخيراً. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكايتي تظهر آثار الغرز التجميلية بجانب أذنها. وكشف مصدر مقرب لكايتي لإحدى الوسائل الإعلامية العالمية عن ندمها الشديد على إجراء تلك العملية الجراحية. Advertisements يذكر أن كاتي برايس قد أجرت عدة عمليات تجميلية فاشلة فيما سبق. وقد تمّ تحذير كاتي مؤخرًا، من الخضوع للعمليّات التجميلية؛ بسبب خطر ارتفاع ضغط الدّم، حيث كانت تحت تأثير التّخدير العام عدّة مرّات، وارتفع ضغط دمها.

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