شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المطرب محمد نور تحضير أغاني ألبومه الجديد، خلال سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور عام كامل على طرح أخر ألبوماته "مسا مسا"، ووقرر نور اختيار أغانى الألبوم الجديد متنوعة بين الرومانسية والدرامية بحسب تصريحه لـ"الخليج 365".
ومن المقرر أن يعمل في اختيار أغاني ألبومه، وعقد جلسات عمل مع الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغاني ، حتى يتم طرح الألبوم في صيف 2020.
يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".
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