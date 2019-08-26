شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 3 نجوم إلى الموسم الـ 11 من مسلسل Will & Grace والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعض الوجوه المألوفة للجمهور إلى الموسم الـ 11 من المسلسل الكوميدى Will & Grace، وفقًا لـ موقع The Wrap،.

ووقع الاختيار على كل من مات بومر وفانيسا باير وبليث دانر أدوارهم للموسم الـ 11 ولأخير من المسرحية التليفزيونية الساخرة الذى يعرض على شبكة إن بي سي.

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ومن المقرر أن يلعب بومر دور ويليامز (إريك مكورماك) صديق ماكوي ويتمان، وباير تلعب دور صاحبة مخبز تدعى آمي، ودانر تلعب دور والدة ويل ويلنس، مارلين ترومان.



Will & Grace 1

يشمل فريق الممثلين ميجان مولالي، وشون هايز ، وديبرا ميسينج، وغيرهم، ومن المقرر أن يعود الموسم الـ 11 من مسلسل Will & Grace في عام 2020، ومن المقرر أن يشمل الموسم الـ 11 من العمل 18 حلقة بزيادة 5 حلقات عن المواسم الماضية.

ويدور مسلسل Will & Grace حول أثنين من أفضل الأصدقاء، ويل هو محامى وجريس مصممة، وكلاهما يعيش في مدينة نيويورك، وتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية التي تساعد في توطيد علاقاتهم.