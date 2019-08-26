- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر المطرب تامر حسني فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، من الاستعدادات لحفله في مدينة العلمين الجديدة، يوم 30 أغسطس المقبل.
وظهر تامر في الفيديو وهو يغني إحدى أغنيات فريق "چيبسي كينجز"، وظهر أحد أعضاء الفريق وهو يؤدي أغنية "بنت الأيه" لتامر.
وقال عضو الفريق في الفيديو: "مرحبًا تامر، أنا سعيد إني هحتفل معاك بمرور 15 عامًا على أول ألبوم لك، يوم 30 أغسطس، هنكسر الدنيا، أنا وأنتم والمجموعة".
وعلق تامر على الفيديو: "چيبسي كينجز، بحبكم جدًا من صغري، وماكنتش أحلم اتصور معاكم كمعجب، إنما تمر الأيام وأنتوا تغنولي دا كتير أوي، بصراحة، الحمد لله، عمومًا أنا لسة زي ما أنا من أشد معجبينكم، وفخور انكم هتشركوني احتفال الـ15 سنة في حفل 30 أغسطس في العلمين، هتنوروا مصر".
ويحيي تامر حسني حفلًا يوم 30 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة، بساحة "ميوزيك أرينا" بمصاحبة فريق جيبسي كينجز الشهير، وسيقدمان عملًا مشتركًا في الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| تامر حسني عن غناء "چيبسي كينجز" لـ"بنت الأيه": "ماكنتش أحلم اتصور معاكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.