جيهان خليل بـ"الأصفر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، في الصحراء. ونشرت جيهان الصور عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وتألقت بفستان من اللون الأصفر، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها. وشاركت جيهان في دراما رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، ومن إخراج سميح النقاش.​

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