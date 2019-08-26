محمد رمضان يحتفل بتحقيق 2 مليار مشاهدة على قناته في "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتفل الفنان محمد رمضان، بتحقيق قناته على موقع "يوتيوب" لأكثر من ملياري مشاهدة.

ونشر رمضان صورة، عبر حسابه في "انستجرام" كتب فيها: "أول فنان مصري قناته الرسمية على (يوتيوب)، تتخطى الـ2 مليار مشاهدة، 2 مليار مشاهدة على قناتي على يوتيوب، الحمد لله، ثقة في الله نجاح دايمًا".

وأحيا رمضان حفله الغنائي الثاني، يوم الجمعة الماضي، في الساحل الشمالي، وسط حضور قوي من جمهوره ومحبيه.