محمد رمضان يحتفل بتحقيق 2 مليار مشاهدة على قناته في "يوتيوب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
احتفل الفنان محمد رمضان، بتحقيق قناته على موقع "يوتيوب" لأكثر من ملياري مشاهدة.
ونشر رمضان صورة، عبر حسابه في "انستجرام" كتب فيها: "أول فنان مصري قناته الرسمية على (يوتيوب)، تتخطى الـ2 مليار مشاهدة، 2 مليار مشاهدة على قناتي على يوتيوب، الحمد لله، ثقة في الله نجاح دايمًا".
وأحيا رمضان حفله الغنائي الثاني، يوم الجمعة الماضي، في الساحل الشمالي، وسط حضور قوي من جمهوره ومحبيه.
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