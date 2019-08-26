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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علقت المطربة اللبنانية إليسا، على حديث أحد الإعلاميين اللبنانين، حول توقيعها عقد جديد مع شركة روتانا، لإنتاج ألبوم غنائي.
وردت إليسا، على ما قاله الإعلامي اللبناني عبر حسابها في "تويتر": "لقد جعلتني أضحك".
وكتب إعلامي لبناني، عبر حسابه في "تويتر" أن "إليسا إلى بيروت بعد توقيعها عقد جديد مع روتانا، لإنتاج ألبوم وحيد يتضمن 10 أغنيات وتصوير كليب واحد، ومدة العقد سنة واحدة".
وأعلنت إليسا مؤخرًا اعتزالها عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وكتبت: "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية.. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خبر تعاقدها مع "روتانا".. إليسا تسخر من صحفي لبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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