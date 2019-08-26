ليالي الصيفية| ناهد السباعي مع صديقتها وعائشة بن أحمد في "الجاكوزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحالتهم الصيفية.

شريف رمزي

نشر الفنان شريف رمزي صورة تجمعه بعدد من الفنانين بينهم حسين الرداد ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وشيكو وكريم ومحمد محمود عبدالعزيز وهشام ماجد، خلال إجازتهم الصيفية.

مجدي الهواري

نشر المخرج والمنتج مجدي الهواري صورتين له من إجازته الصيفية، التي يقضيها في إيطاليا.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة تجمعها بصديقاتها، خلال إجازتهن الصيفية، وعلقت: "أصدقاؤك الجيدون لا يجعلوك تفعل الأشياء الغبية بمفردك".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة مع صديقتها داخل "الجازكوي" في تونس.

أحمد فريد

نشر الفنان أحمد فريد صورة سيلفي أمام البحر خلال إجازته الصيفية.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة تجمعها بمجموعة من صديقاتها، خلال إجازتهن الصيفية، وعلقت: "حافظ على الابتسامة دائمًا".

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علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة لها وهي تجلس وخلفها البحر، وعلقت: "لحظة تأمل وجدية".

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها من إجازتها، وعلقت: "أنا أريد سلام، أوقات سعيدة مع أناس يحبونني".

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر تجمعه بالفنان أحمد فهمي في حمام السباحة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة صور لها مع أصدقائها وأقاربها، خلال إجازتهم الصيفية.

خالد عليش

نشر الفنان والمذيع خالد عليش صورة مع زوجته، خلال إجازتهما الصيفية.

زينب أسامة

نشرت المطربة المغربية زينب أسامة، صورتين لها من إجازتها الصيفية.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة مع ابنتها خلال إجازتها الصيفية، وعلقت عليها: "أحبك يا لي لي".