فنانة مغربية شهيرة تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - نشرت الممثلة المغربية نفيسة بنشهيدة عبر حسابها على الانستغرام صورتها وهي ترتدي لباس البحر داخل حمام السباحة. وأثارت هذه الصورة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضت نفيسة للعديد من الانتقادات، إذ اعتبرها متابعوها جريئة ولا تليق بفنانة في مقامها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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