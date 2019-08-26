شاهد.. السعودية وعد خائفة بعد تهجم رجل مخمور على غرفتها!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - أعربت الفنانة السعودية وعد عن خوفها بعد تعرضها لموقفٍ غريب حدث معها في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن .

وسردت وعد أحداث ما جرى معها عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات موضحةً أن شخصاً مخموراً حاول اقتحام غرفتها في الفندق حيث أخذ يطرق على الباب بطريقة هستيرية ، مما أصابها بحالة من الخوف الشديد.

ولفتت أنها سارعت إلى الاتصال بإدارة الفندق لإرسال رجال الأمن على الفور ، وتخليصها من إصرار هذا الرجل على اقتحام غرفتها بعد أن فقد وعيه وتركيزه بسبب افراطه في احتساء المشروب الكحولي .

وأوضحت أنها سارعت للاختباء داخل الحمام في انتظار وصول رجال الأمن لشدة شعورها بالذعر حيث أوصدت الباب جيداً عليها من الداخل .