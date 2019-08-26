أمينة تكشف سر غنائها باللهجة العراقية وترد على منتقديها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الفنانة الشعبية أمينة، مؤخرًا أغنية “الحيل مهدود”، باللهجة العراقية وذلك عبر موقع “يوتيوب”، والتي كانت بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها.

وعلقت أمينة، على الأغنية قائلة: “تجربة أنا عن نفسي سعيدة بيها جدا أغنية من قلب الشارع العراقي اللي أنا بعتز بيه وغنيت بلهجته وعلى فكرة اللي كان بيشرف على اللهجة أخويا الفنان محمد السالم وأنا اتبسطت جدًا بغناها والموسيقى الجديدة اللى امتزجت بصوتي لأول مرة”.

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وأضافت: “يمكن الناس تستغرب وده حاصل أوى بس حلو إن الواحد يطور من نفسه ويشتغل عليها ناس دخلت عندي مخصوص تقولي الحكاية والرواية وانتي شعبية وماينفعش أوكيه أنا معاكم اني والحمدلله سبب رئيسي في رجوع الأغنية الشعبية وبقوة بس مافيهاش حاجة لما استغل موهبتي في غناء بعض اللهجات الأخرى فمافيش داعي للأخوة الفهيمه يشغلو دماغهم عليا عشان أنا ممكن أرد بس بكده هعمل سعر وشكرا للناس المحترمة الغير مأجورة”.

وتابعت: “ملحوظة...غنيت أغنية اسمها بلدنا مع الفنان هشام الحاج مصري لبناني ٢٠١٠، وبعدين أغنية مزة مصرية مع النجم محمدالسالم ٢٠١٤، بعديها إحنا الشباب مع النجم محمد السالم ٢٠١٦، وأغنية أخلع مع الفنان أمير يزبك لبنان ٢٠١٩، وطبعا لسة هغنى وطول ماربنا وهبنى صوتى هغنى بكل اللهجات، مش مشكلتى أنك مش متابعنى بس يمكن مش متابعنى عشان صفحتى مش متوثقة مثلا؟”.

أغنية “الحيل مهدود”، من كلمات رامي العبودي، وألحان سيف عامر، وهندسة الصوت أيسر.