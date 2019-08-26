باريش أردوتش يقطع قالب كيك «الغراب2».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي باريش أردوتش بإنطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل «الغراب»، وذلك بحضور شريكته في البطولة، الفنانة بورجو بيريجيك، وباقي طاقم العمل.

الشركة المنتجة للمسلسل المنتظر نشرت لقطات من الحفل، وكان لافتاً اكتساب باريش لوزن زائد، بينما تمنى فانز أردوتش وبورجو النجاح والتوفيق، معريين عن حماسم الشديد للموسم الثاني من العمل.

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يُذكر أن باريش يجسد في «الغراب»، دور شاب يُدعى «كوزغون»، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه بورجو دور محامية تُدعى «ديلا»، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.

من ناحية أخرى، كان فيلم «وقت السعادة» آخر أعمال باريش أردوتش، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية إلتشين سانجو، حيث حقق النثائي نجاحاً كبيراً على الشاشة، وخاصة بعد مشاركتهما بطولة المسلسل الشهير «حب للإيجار»، بينما كان مسلسل «8 أيام» آخر عمل درامي عُرض لبورجو بيريجيك، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير بـ«مؤيد».