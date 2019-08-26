هيفاء وهبي تقلد بيونسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا مؤخرًا في الساحل الشمالي، حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين.

هيفاء وهبي، أطلت على الجمهور خلال الحفل، بهوت شورت وتوب أبيض، وتعد إطلالة هيفاء وهبي، هي النسخة الثانية من إطلالة النجمة العالمية بيونسية والتي ظهرت بها خلال إحيائها حفل غنائي سابق لها، الأمر الذي جعل متابعيها يعقدون مقارنة بين الإطلالتين.

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وقدمت هيفاء خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيها، منها: “رجب”، “حوا”، “ست البنات”، “ما تيجي نرقص”، “صباحو ورد”، و”أنا هيفا”، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

وكانت هيفاء وهبي أحيت حفلها الغنائي الأول في السويد بالفترة الماضية، والذي رقصت فيه حافية، بلقطة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، طرحت هيفاء وهبي مؤخرا، أحدث أغنياتها بعنوان “شاغلة كل الناس”، وهي كلمات وألحان محمد وزيري، يف أول تعاون لهما بعد إعلانه استقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وذلك بعد تعليقه على إلغاء حفل “مشروع ليلى”، بلبنان بعد طرحهم أغنية اعتبرت مهينة للدين المسيحي.