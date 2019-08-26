تعرف على موعد وتفاصيل حفل زفاف ابن كاظم الساهر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من المصادر استعداد الابن الاصغر للفنان العراقي كاظم الساهر “عمر”، للاحتفال بزفافه.

المصادر كشفت عن الموعد الذي تم تحديده للزفاف، وهو يوم 30 أغسطس الجاري، على أن يقام ‏الحفل بأحد الفنادق المغربية الكبرى، وفقًا للتقاليد والعادات المغربية التي تتبعها العروس، والتقاليد العراقية ‏التي يتبعها العريس.

ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر أغنية خاصة خلال حفل الزفاف، وذلك كهدية منه لابنه ‏وعروسه.

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وكان نجل الفنان العراقي كاظم الساهر قد احتفل منذ عدة شهور، بخطوبته على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش.

يذكر أن كاظم الساهر كان قد أعلن خطوبته بشكل مفاجئ على التونسية سارة في شهر مارس قبل الماضي بعد فترة عزوبية طويلة، ورد على أخبار زفافه منها مؤكدًا أنه ألبسها خاتم الخطبة فقط وأنه وقت زفافه سيعلن لجمهوره.

إلا أنه قد ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء التي تؤكد انفصاله عنها، وهو ما رفض الفنان العراقي الحديث عنه، مشيرا أنه يفضل أن تظل أموره الخاصة بعيدة عن الإعلام.