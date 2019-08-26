ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد أبناء شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ريم البارودي بعيد ميلاد ابني شقيقتها “تيم وتاليا”، في حفل صغير بحضور عدد من الأصدقاء المقربين.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

ريم وجهت تهنئة خاصة لابني شقيقتها: “عيد ميلاد تيّم وتاليا ربنا يحميكم ويبارك فيكم يارب يادينا تفرحي دايما بيهم وتشوفيهم احسن الخلق يارب”.

وكانت ريم البارودي قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد شقيقتها “دينا”، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل.

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الفنانة المصرية وشقيقتها ظهرتا في صور الحفل بإطلالتين باللون الأبيض، بحضور عدد من صديقاتهما المقربين، كما حضر أولاد شقيقة ريم.

الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لشقيقتها، بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا دينا”، وقد تمنى جمهورها عيد ميلاد شقيقتها وأن يديم الله علاقتهما القوية.

يذكر أن الفنانة ريم البارودى قد حرصت على الاحتفال بعيد الأضحى، بعمل زيارة لدار أيتام لرسم السعادة والبهجة على وجه الأطفال، وذلك بصحبة الاعلامية سالي عبد السلام، وهاني الشيخ مدير عام شركة تارتينو.

ونشرت ريم مجموعة صور من الزيارة، وعلقت عليها بقولها: ” بجد بشكرك من قلبي حبيبتي @sallyabdalsalam ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويراضيكي مبسوطه اني شفتك في يوم حلو زي قلبك ربنا يباركلك @hany.elshiekh”.

وتابعت: “دار أيتام جمعيه مصر ربي يسعدكم ويفرح قلوبكم ياحبايبي يارب كل سنه واحنا دايما طيبن وبصحه ورضا وراحه بال وخيررررر #اللهم_بارك #اللهم _قوه”.